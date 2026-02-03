Tribunal de Costa Rica avala extradición a EE.UU. de un exministro acusado de narcotráfico

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José "por unanimidad avaló la entrega de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega (socio de Gamboa) sujeta al aporte de promesa de no aplicación de la cadena perpetua", explicó el Poder Judicial en un comunicado.

Este tribunal resolvió una apelación presentada en octubre pasado por la defensa de Gamboa que buscaba evitar la extradición a Estados Unidos, cuyas autoridades le acusan de ser uno de los principales narcotraficantes de Costa Rica y de facilitar el envío a EE.UU. desde Colombia a través de Costa Rica, de cargamentos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares.

Según la resolución del tribunal costarricense, Estados Unidos tendrá dos meses para presentar "promesas expresas y formales de no se aplicará cadena perpetua o una pena que supere los 50 años de prisión", esto debido a que la ley de extradición establece que la persona no podrá afrontar penas superiores a las que establece la legislación costarricense.

En Costa Rica no existe la cadena perpetua y el máximo tiempo que una persona puede estar en prisión es de 50 años.

Una vez que Estados Unidos presente la promesa, los tribunales costarricenses contarán con un plazo de dos meses para extraditar a la persona, siempre y cuando no tenga juicios pendientes en Costa Rica.

Si Estados Unidos no presenta la promesa formal, Gamboa será juzgado en Costa Rica.

Según la acusación de Estados Unidos, Gamboa usó la red de contactos dentro del Gobierno costarricense para obtener información sobre las investigaciones antidrogas para venderla a otros narcotraficantes.

Gamboa además habría lavado dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, que jugaba en la segunda división de Costa Rica.

Celso Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad (2014-2015), director de Inteligencia y Seguridad Nacional (2013-2014) y fue nombrado por el Congreso en 2016 como magistrado de la Sala Tercera, pero un año y medio después fue suspendido en medio de un escándalo de corrupción.

En mayo de 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.

A partir de entonces, más de una decena de costarricenses han sido solicitados en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

El Tribunal de Apelaciones de San José explicó que la ley de extradición para nacionales no es retroactiva, lo que quiere decir que solo aplica para delitos cometidos después de su entrada en vigencia el 28 de mayo de 2025.

En el caso de Gamboa, el tribunal indicó que aunque comenzó a delinquir antes de la reforma legal, su actividad continuó después del 28 de mayo de 2025.

En el mismo fallo el tribunal denegó la extradición de Jonathan Álvarez Alfaro, alias 'profe', ya que los delitos que se le atribuyen fueron cometidos antes de la vigencia de la ley. Esta persona será juzgada en Costa Rica.