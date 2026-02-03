Uber regresa a Macao, su primera entrada en un mercado asiático desde hace años

En un comunicado publicado en su página web, Uber indicó que ofrecerá servicios de taxi en Macao a partir de hoy mismo, y también un nuevo servicio para traslados entre la antigua colonia portuguesa y la vecina Hong Kong, unidas desde 2018 por un puente que también las vincula con Zhuhai, en la China continental.

Este último servicio debe reservarse con al menos 24 horas de antelación, y operará bajo un precio fijo que incluye tasas y peajes, mientras que en Macao la plataforma servirá para pedir taxis oficiales, con tarifas medidas por taxímetro, "eliminando la necesidad de pagos en efectivo o de otras aplicaciones".

Según el medio local Macau Business, el anuncio oficial se produce días después de que Uber empezase a ofrecer puestos de trabajo para taxistas en la ciudad, lo que anticipaba su regreso a un mercado en el que operó entre 2015 y 2017 y cuyo atractivo reside en el gran número de turistas que recibe al ser el único punto de China donde el juego es legal.

Durante ese período, Uber acumuló hasta 10 millones de patacas (1,2 millones de dólares, 1,1 millones de euros) en multas a conductores por problemas con los reguladores.

En esta ocasión, las autoridades han prometido regular este tipo de servicios, empezando por servicios para pedir taxis en línea antes de estudiar una ampliación a otros tipos de transporte compartido.

Según Bloomberg, se trata de la primera ocasión "en años" en que Uber abre servicios en un mercado de Asia, donde aún opera en países importantes como India, Japón o Corea del Sur pero donde también vendió sus negocios en China -a Didi, en 2016- y en el sudeste asiático -a Grab, en 2018-.