Un cómic destaca la lucha de las mujeres contra la dictadura de Stroessner en Paraguay

El material, que se editó con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), relata diez emblemáticos episodios de represión durante el llamado ‘Stronato’, en los que las mujeres paraguayas se transformaron por fuerza en protagonistas de eventos que muchas veces se saldaron con muerte, exilio o cárcel.

Fue el caso de Apolonia Flores, una niña que en 1980, a sus 12 años, fue arrestada y herida de bala bajo cargos de pertenecer a un grupo guerrillero.

La historia cuenta que entonces la niña se sumó a un grupo de campesinos que pretendía viajar a la capital paraguaya, Asunción, para reclamar la falta de servicios sanitarios y educativos en su comunidad rural de Acaraymi, en Alto Paraná (este).

Pero las fuerzas de Stroessner detuvieron el bus, con Apolonia recibiendo disparos en las piernas durante la refriega.

El cómic relata que el propio Stroessner visitó a la niña cuando se recuperaba en el hospital y le ofreció la posibilidad de cursar estudios en Asunción si dejaba atrás su comunidad y sus reclamos.

"No voy a quedarme con alguien que no es mi mamá", respondió Apolonia al dictador, según se cuenta en la historieta, por lo que fue enviada un año a prisión.

Apolonia fue una de las 394 niñas y niños que el régimen de Stroessner detuvo en sus casi 35 años de mandato en Paraguay, de acuerdo con datos de Codehupy.

En su informe ‘Ventanas Abiertas’, de febrero de 2023, Codehupy denunció que al menos 19.862 personas fueron detenidas en un marco de represión a todo tipo de disidencia. De este total, solo 90 personas apuntaron no haber sido torturadas durante el cautiverio.

En tanto que el número de personas a las que se violaron los derechos de manera directa e indirecta durante el mandato de Stroessner, siempre de acuerdo al informe, se eleva a 128.076.

El cómic, que lleva por nombre ‘Ventanas Abiertas, volumen 2’ y se lanza en medio de la conmemoración de los 37 años de la caída de Stroessner, se entregó de forma gratuita a cientos de personas este martes en Asunción, y después de una performance en el puerto de la capital paraguaya en la que diez mujeres relataron las historias ante el público presente.