Un dron israelí arroja una granada aturdidora a 50 metros de cascos azules en el Líbano

Los cascos azules detectaron dos drones que estaban volando por encima de ellos "de forma agresiva", uno de los cuales portaba un objeto no identificado, y decidieron tomar medidas "defensivas" al considerarlo una potencial amenaza inmediata, explicó la misión internacional en un comunicado.

"El dron arrojó entonces una granada aturdidora que explotó a unos 50 metros de los pacificadores, antes de volar hacia territorio israelí. Afortunadamente, nadie resultó herido y la patrulla continuó", indica la nota.

La FINUL, que había informado con anterioridad al Ejército israelí de la actividad en Kfar Kila, calificó de "inaceptable" el uso de ese tipo de aviones no tripulados armados y recordó que su presencia en el espacio aéreo libanés viola la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

La misión, que culminará a finales de este año y se retirará del Líbano a lo largo de 2027 por presiones estadounidenses e israelíes, ya denunció recientemente otros incidentes similares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este lunes, anunció que sus tropas se vieron obligadas a cancelar una decena de actividades tras recibir una orden de mantenerse a cubierto por parte de Israel, cuyos aviones procedieron luego a arrojar una sustancia química desconocida en varias zonas del sur del Líbano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mes pasado, un tanque israelí disparó contra una posición de la FINUL y otros dos hicieron lo mismo al lado de una patrulla española, mientras que también dos tandas de morteros de iluminación impactaran contra el helipuerto y la puerta principal de unas segundas instalaciones.

En un suceso muy similar al de este martes, a mediados de enero otro dron israelí dejó caer una granada a alrededor de 30 metros de una patrulla de la misión a las afueras de Odaisseh, también en el sur del Líbano.