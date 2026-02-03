Un menor conmociona a Australia tras nadar durante cuatro horas para salvar a su familia

En un comunicado publicado este martes, la Policía australiana afirmó que "las acciones del niño de 13 años son invaluables: su determinación y valentía salvaron la vida de su madre y sus hermanos".

El suceso tuvo lugar el pasado viernes, cuando la familia practicaba paddle surf y kayak en la bahía Geographe, al sur del país, y fuertes rachas de vientos desviaron sus botes hinchables.

El joven remó una pequeña distancia antes de que su kayak se inundara y después, tras la recomendación de su madre, decidió regresar a la costa para dar la voz de alarma y ayudar a su familia.

Cruzó nadando cuatro kilómetros de océano con poca luz y mal tiempo y, tras llegar a salvo a la orilla, alertó a las autoridades. Cuando los rescatistas llegaron, su madre y sus hermanos estaban aferrados a una tabla de paddle surf a casi 14 kilómetros de la costa.

El joven, identificado en los medios locales como Austin Appelbee, ha contado este martes su hazaña a la prensa del país, que lo calificó como "héroe".

En declaraciones al medio público ABC, Appelbee describió cómo luchó "contra un mar agitado" mientras intentaba nadar con un chaleco salvavidas puesto. Después de dos horas, prescindió del flotador para nadar mejor.

Según señaló la madre, Joanne Appelbee, a este medio, una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar fue decirle a Austin: "Intenta llegar a la orilla y conseguir ayuda, esto podría ponerse muy serio muy rápido".