Venezuela recibe las cartas credenciales de los embajadores de Italia, Catar y Nicaragua

El nuevo embajador de Italia en Venezuela es Giovanni Umberto De Vito, quien ya ejercía como encargado de Negocios desde 2023 en el país suramericano, según VTV; el de Catar es Salman Nabit Mubarak Abdullah y la de Nicaragua es Valezka Fiorella López Herrera, quienes fueron recibidos por Rodríguez en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

Más temprano, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, autorizó la designación de María Elena Uzzo como nueva embajadora venezolana ante Italia, país donde se venía desempeñando como jefa de misión diplomática.

La autorización del Parlamento se da tres semanas después de que el Gobierno de Italia anunciara el nombramiento de un embajador para Venezuela luego de la liberación de dos ciudadanos italianos que estuvieron encarcelados en el país suramericano, según explicó el ministro de Asuntos Exteriores Antoni Tajani el pasado 12 de enero.

En declaraciones a los periodistas en Roma, Tajani habló de un "cambio de rumbo" en las relaciones con Venezuela, que implican, de acuerdo con la primera ministra, Giorgia Meloni, elevar el rango de la representación diplomática, ya que desde 2019 el máximo representante de Italia en Caracas fue un encargado de negocios.

Meloni aseguró que Roma seguirá trabajando para que la "colaboración constructiva" iniciada con las autoridades de Caracas permita nuevos avances y reiteró que Italia continuará apoyando el deseo del pueblo venezolano de "libertad, paz y democracia".