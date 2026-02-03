Wall Street abre en mixto tras la publicación de nuevos resultados trimestrales

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 13 puntos, hasta los 49.421 puntos; el selectivo S&P 500 perdía un 0,4 %, hasta los 6.948 puntos y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,87 %, hasta los 23.387.
La publicación de los resultados trimestrales sigue afectando a la Bolsa de Nueva York, y es, principalmente, responsable de los descensos registrados al inicio de la jornada.
El gigante de pagos digitales PayPal, que forma parte de ambos índices, caía un 17,68 %, tras reportar un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas.
La compañía reaccionó anunciando que el español Enrique Lores será su nuevo presidente y consejero delegado a partir del 1 de marzo con la intención de cambiar la estrategia de crecimiento de la empresa.
Las últimas cuentas también provocaron la caída de la consultora Gartner en un 22 % y la farmacéutica Pfizer, que perdía un 3,8 %.
Sin embargo, las acciones de la firma de análisis de datos Palantir Technologies subieron más de un 6 % tras la apertura de Wall Street, después de presentar unos resultados del cuarto trimestre de 2025 que superaron las previsiones de los inversores.
El oro y la plata siguieron recuperándose de la gran caída de hace unos días y subieron un 6 y un 13 %, respectivamente.