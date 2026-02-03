Mundo
03 de febrero de 2026 - 09:00

Zelenski: Rusia aprovechó la tregua para acumular misiles

Kiev, 3 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que el Ejército ruso aprovechó la tregua que el presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso al Kremlin el pasado jueves para acumular misiles y atacar con más fuerza el sistema energético ucraniano en el pico del frío.

Por EFE