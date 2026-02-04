Actores y directores alertan por "daño irreparable" de reforma laboral al cine argentino

Entidades profesionales que componen el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) aseguraron que el proyecto de reforma laboral presentado por el oficialismo, previsto para ser tratado el próximo 11 de febrero, puede llevar al "desfinanciamiento total" del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

"El daño que podría hacer al sector audiovisual argentino sería irreparable", afirmó Daniel Pensa, productor cinematográfico y presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) sobre el proyecto de ley y le pidió a los senadores que voten "más allá de gustos o disgustos personales y dogmatismos".

Reclaman que los artículos 210 y 211 del dictamen del proyecto de Ley de Modernización Laboral “no tienen ninguna relación con la legislación laboral y constituyen una amenaza directa y letal contra la industria audiovisual argentina”, de acuerdo a un comunicado reciente del EAN.

De aprobarse la ley, se eliminarían las principales fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, administrado por el INCAA, que actualmente se nutre de un impuesto del 10 % sobre las entradas de cine, otro gravamen similar sobre la venta de videogramas y el 25 % de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

El reclamo fue apoyado por actores consagrados como Mercedes Morán y Julieta Díaz -que se encontraban presentes en la exposición-, además de Cecilia Roth, Guillermo Francella y Oscar Martínez; importantes directores argentinos entre los que participaron Juan José Campanella y Marcelo Piñeyro; y productores, como Alejandro Israel.

En la audiencia participaron además representantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), guionistas, y figuras de otros colectivos audiovisuales.

Cuestionaron también el carácter “discriminatorio” de la ley, que propone eliminar asignaciones específicas para el INCAA y Radio y Televisión Argentina, mientras mantiene los fondos destinados a otros institutos culturales.

La productora Vanessa Ragone, de CAIC, citó los resultados de un estudio realizado en 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la plataforma audiovisual Netflix, llamado 'El efecto multiplicador en el cine', para explicar como la inversión pública en un proyecto audiovisual genera más puestos de trabajo de calidad y mayores ingresos de dólares producto de las ventas al exterior.

"Al dinamizarse la actividad, el sector también aumenta su facturación y tributa más impuestos como el IVA", afirmó durante su exposición.

El EAN convocó a una movilización para el próximo 11 de febrero frente al Cine Gaumont, a metros del Congreso, con el objetivo de exigir a los legisladores que retiren los artículos cuestionados del proyecto, día en que se tratará el proyecto de reforma laboral.