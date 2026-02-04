Al menos siete muertos en un ataque ruso con munición de racimo en Donetsk

“Los rusos han atacado la ciudad con munición de racimo, apuntando directamente al mercado, donde por las mañanas siempre hay una afluencia masiva de gente”, dijo Filashkin en sus redes sociales sobre el bombardeo.
El gobernador ha calificado el bombardeo de "crimen de guerra", y ha explicado que el balance de muertos aún no es definitivo y podría aumentar.
Filashkin dijo además que los rusos han lanzado en las últimas horas contra la ciudad dos bombas aéreas que han provocado daños en seis edificios residenciales.