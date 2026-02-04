Al menos un muerto en ataque por segundo día consecutivo de las FAR a un hospital en Sudán

La Red de Médicos de Sudán denunció en un comunicado que, "por segundo día consecutivo", las FAR y su aliado el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (MLPS-N) "continuaron atacando instalaciones médicas y zonas residenciales en Kadugli".

"Esta mañana, el Hospital Militar de Kadugli fue atacado por las FAR y MLPS-N, causando un muerto y ocho heridos. Este es el segundo centro médico atacado en menos de 48 horas", después de que en el primero murieran al menos 15 personas, detalló la ONG.

El centro sanitario prestaba "servicios a pacientes y civiles después de que el 50 % de las instalaciones médicas quedaran inoperativas debido a los bombardeos y al asedio" que mantienen los paramilitares sobre la ciudad desde prácticamente el inicio de la guerra en abril de 2023.

Los ataques, además, se producen después de que el Ejército sudanés anunciara este martes el levantamiento del asedio sobre Kadugli y la apertura de un corredor humanitario para permitir la entrada de suministros.

"Los continuos ataques contra instalaciones médicas y zonas civiles tras el cese de los enfrentamientos armados constituyen una clara violación de todas las leyes internacionales que prohíben el bombardeo sistemático de instalaciones y lugares de reunión civiles, causando daños generalizados a civiles desarmados", alertó.

La Red elevó a más de 15 el número de muertos -siete niños- en el ataque de ayer contra el centro de salud Shartai en Kadugli, asegurando que los ataques contra los alrededores continuaron hasta por la tarde.

Las FAR y el SPLM-N llevan sitiando las ciudades de Kadugli y Dilling desde principios de la guerra, y continúan realizando bombardeos de artillería y ataques con drones contra ambas ciudades, que han causado decenas de muertos y heridos.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán -centrados sobre todo en el estado de Kordofán del Sur- se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.