Alcaldía de Nueva York lanza anuncio para brindar ayuda a los sin techo por el frío

El terminal también orienta a los neoyorquinos preocupados por las personas que viven en la calle. y les explica cómo solicitar ayuda a través de LinkNYC. Cualquier persona puede usar estos terminales para hacer una llamada gratuita al 311 o conectarse directamente con los servicios de emergencia presionando el botón rojo del 911.

La campaña se suma a otras iniciativas puestas en marcha ante las peligrosas temperaturas y se lanza luego de que 17 personas hayan muerto a la intemperie desde el azote de la primera gran tormenta invernal y las bajas temperaturas que dejó a su paso.

Debido a esas condiciones climáticas extremas, la ciudad ha proporcionado albergue a mil personas.

"Con temperaturas tan bajas, estar al aire libre puede ser mortal. Estos quioscos están por todas partes, son de uso gratuito y pueden ser una salvación", afirmó en un comunicado el alcalde, Zohran Mamdani.

Recordó que además se han ampliado las unidades de alojamiento individual, diseñadas para los neoyorquinos que se han mostrado reacios a utilizar las opciones de refugio tradicionales.

Se espera que el anuncio de servicio público reciba millones de visualizaciones en los próximos días. La ciudad también continúa con las unidades móviles de calefacción con personal clínico y servicios, junto con los centros de acogida mejorados para los sin techo, agregó Mamdani.

El anuncio advierte de que Nueva York continúa experimentando temperaturas peligrosamente bajas esta semana. El Servicio Nacional de Meteorología ha informado de otro frente frío con temperaturas bajo cero para este fin de semana.

Debido a las 17 muertos durante la ola de frío, se realizarán audiencias públicas en el Concejo municipal la próxima semana para evaluar la respuesta de la ciudad ante esa emergencia.