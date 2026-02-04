Aliyev y Pashinián aprovechan entrega de Premio Zayed 2026 para debatir cooperación y paz

Las partes celebraron "el progreso alcanzado en el cumplimiento de la cumbre de paz celebrada en Washington con la cooperación y participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump", señaló el departamento de prensa del mandatario azerbaiyano.

Ambos líderes viajaron este miércoles a Abu Dabi para participar en la ceremonia del Premio Zayed a la Fraternidad Humana 2026, con el que fueron galardonados el pasado 20 de enero en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la paz, la cooperación y la estabilidad entre Armenia y Azerbaiyán.

Según Bakú, Aliyev y Pashinián destacaron "la importancia de conservar la dinámica positiva del proceso de normalización de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán sobre la base bilateral".

Ambos reconocieron que las sociedades de los dos países ya perciben los beneficios reales de la paz, y expresaron su satisfacción por el comienzo de las relaciones comerciales bilaterales, las exportaciones de hidrocarburos azerbaiyanos a Armenia, así como el tránsito de grano y otras mercancías que pasarían por territorio azerbaiyano.

Los dos líderes celebraron igualmente los encuentros entre representantes de las sociedades civiles de ambos países y defendieron la necesidad de profundizar las medidas para fortalecer la confianza, según Bakú.

Durante la conversación Aliyev y Pashinián también abordaron proyectos de rutas de transporte, incluyendo la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) -anteriormente conocido como Corredor de Zanguezur-, de unos 43 kilómetros de extensión a través de territorio armenio.

Finalmente, ambos "confirmaron la disposición a continuar trabajando en el fortalecimiento de la paz y la estabilidad entre sus países y acordaron apoyar los contactos para propiciar el proceso de normalización bilateral", según el comunicado.

Los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron el 8 de agosto de 2025 en la Casa Blanca un acuerdo que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos armados y uno de sus puntos centrales es la creación del corredor TRIPP.

El acuerdo de paz está pendiente del referéndum constitucional para retirar toda referencia al territorio de Nagorno Karabaj, enclave azerbaiyano habitado por armenios y conquistado por Bakú en 2023, en el preámbulo de la Carta Magna.