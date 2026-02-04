AMD pierde un 13 % en Wall Street por previsiones por debajo de lo esperado por inversores

AMD registró un beneficio neto de 1.510 millones de dólares en el trimestre finalizado en diciembre de 2025, lo que supone más del triple que el beneficio del mismo periodo del año anterior, cuando ganó 482 millones de dólares.

Los ingresos alcanzaron los 10.270 millones de dólares, superando también estimaciones de 9.670 millones. En comparación interanual, la facturación de la compañía aumentó un 34 %.

En términos anuales, la empresa, que divulgó ayer sus resultados tras el cierre de la bolsa, anotó 4.335 millones de dólares en 2025, frente a los 1.641 millones de 2024, lo que supone un aumento de alrededor del 160 %.

De cara al próximo trimestre, AMD anticipa ingresos de aproximadamente 9.800 millones, con un margen de 300 millones.

Aunque esta cifra se sitúa por encima del consenso del mercado, algunos analistas esperaban una previsión más sólida ante el fuerte aumento de la inversión en infraestructura para IA.

El segmento de centros de datos, uno de los principales motores de crecimiento del grupo, generó 5.400 millones de dólares en ventas durante el trimestre, lo que supone un aumento del 39 % interanual.

La compañía indicó que este crecimiento estuvo impulsado tanto por sus procesadores centrales como por sus unidades gráficas orientadas a IA.

La consejera delegada, Lisa Su, señaló en un comunicado que la demanda de CPU para servidores sigue siendo "muy fuerte", apoyada por la expansión de los grandes proveedores de servicios en la nube.

AMD es uno de los principales fabricantes de procesadores gráficos para IA, aunque con una cuota de mercado inferior a la de Nvidia.

En el último año, las acciones de la compañía han crecido más del doble y entre sus clientes más recientes figuran OpenAI y Oracle.

La empresa prevé lanzar este año su nuevo sistema de IA a escala de servidor, Helios.