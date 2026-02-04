Aoun acusa a Israel de lanzar "pesticidas tóxicos" al Líbano y promete respuestas legales

El jefe de Estado pidió a cuatro ministerios que preparen la documentación necesaria para tomar "todas" las medidas legales que se requiera al respecto e interponer quejas ante los órganos internacionales relevantes, informó la Presidencia libanesa en un comunicado.

Según la nota, Aoun consideró la actuación del Estado judío como "una violación flagrante de la soberanía libanesa, un crimen medioambiental y sanitario contra los ciudadanos libaneses y sus tierras, así como una continuación de los repetidos ataques israelíes contra el Líbano".

Además, recordó que el lanzamiento de estos pesticidas atenta contra los terrenos agrícolas y la forma de sustento de la población local, por lo que pidió a la comunidad internacional que asuma sus "responsabilidades" para poner fin a los ataques contra el territorio libanés.

El pasado lunes, aviones israelíes arrojaron lo que entonces se describió como una sustancia química desconocida en varias zonas del sur del Líbano, lo que llevó al Ejército libanés a tomar muestras en las tierras afectadas para analizar la potencial presencia de componentes tóxicos.

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció que Israel les obligó a permanecer a cubierto durante el incidente, lo que resultó en la cancelación de una decena de actividades de los cascos azules.

Por su parte, la ministra libanesa de Medioambiente, Tamara el Zein, recordó el día del suceso que el Estado judío ya había quemado durante la reciente guerra unas 9.000 hectáreas de terreno en el Líbano usando el polémico fósforo blanco, además de armas incendiarias.

Todo ello se produce después de que la semana pasada se registraran incidentes similares por parte de aeronaves israelíes en la provincia de Quneitra, en el sur de Siria.