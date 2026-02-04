Arrestan a un marroquí por trafico de personas tras el naufragio con 15 muertos en el Egeo

La orden de la Fiscalía de la isla de Quíos, en el mar Egeo, fue emitida después de que varios sobrevivientes del siniestro identificaran al hombre como el individuo que los trasladó desde las costas turcas hacia Grecia.

Además de las 15 víctimas mortales (11 hombres y cuatro mujeres), el siniestro dejó 24 heridos, entre ellos el presunto traficante y 11 menores de edad, que permanecen hospitalizados.

Todos los supervivientes excepto el acusado son procedentes de Afganistán, según las autoridades.

Cuatro de los heridos se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según la emisora pública ERT.

Mientras, patrulleros de los guardacostas y un helicóptero de la Fuerza Aérea griega equipado con cámaras termográficas escanean la zona del siniestro en búsqueda de posibles desaparecidos.

A bordo de la lancha neumática, de ocho metros de eslora, podían viajar más de 40 personas, según testimonios.

El accidente se produjo cuando el patrullero de los guardacostas avistó la lancha, que iba sin luces de navegación, rumbo a las costas orientales de Quíos, que está a pocos kilómetros de la costa turca.

El ministro de Migración griego, el conservador Thanos Plevris, felicitó este miércoles en el Parlamento "a los hombres y mujeres de la Guardia Costera que rescataron a las personas" y calificó como "criminales" a los traficantes que, según indicó, pusieron proa a la patrullera y la embistieron.

El partido opositor PASOK, socialdemócrata, se mostró más cauteloso y recalcó que "este trágico caso debe ser investigado a fondo".

Por su parte, el izquierdista Syriza instó a Plevris a no sacar "conclusiones prematuras" sobre lo ocurrido y recordó el caso del pesquero Adriana, que en junio de 2023 se hundió frente a las costas griegas y causó la muerte de unos 600 inmigrantes.

El Ejecutivo del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, defendió entonces la labor de los guardacostas y culpó a nueve ciudadanos egipcios, que fueron arrestados como presuntos traficantes.

Un año más tarde, los acusados fueron absueltos por la Justicia griega, y en mayo de 2025 17 altos cargos de la Guardia Costera fueron imputados por provocar el naufragio y "exponer a personas a un peligro cuando existía la obligación legal de rescatarlas".