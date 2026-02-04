Barry Manilow pospone residencia en Las Vegas tras su tratamiento de cáncer de pulmón

"Estoy bien y me estoy recuperando bien de la cirugía (...) Sin embargo, siguiendo las indicaciones y recomendaciones de mi médico, hemos decidido posponer las fechas de mi residencia", escribió en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Manilow tenía programada una residencia en el Westgate Las Vegas del 12 al 21 de febrero, que ahora se llevará a cabo del 26 al 28 de marzo.

El cantante, sin embargo, mantiene previsto el inicio de su gira por estadios el 27 de febrero en el Benchmark International Arena de Tampa, con fechas programadas hasta abril, siendo la última el 19 de ese mes en Georgia.

El cantante ya había reprogramado las fechas de su gira de enero para marzo y abril y prometió que pronto lanzaría nueva música.

Este miércoles, el cantante de 'Mandy' también aseguró en el escrito que se ha estado ejercitando y pasando tiempo en el estudio: "lo cual ha sido fantástico", apuntó.

En diciembre, Manilow anunció que se sometería a una cirugía para extirpar "una mancha cancerosa" de su pulmón que fue descubierta después de terminar una serie de conciertos navideños.