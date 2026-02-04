Belice felicita a Laura Fernández y destaca la amistad y cooperación con Costa Rica

"Belice espera continuar la amistad y la cooperación mientras trabajamos juntos para fortalecer la paz regional y el desarrollo sostenible", destacó el Ministerio de Exteriores beliceño en un mensaje en su cuenta de X.

La oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, ganó la Presidencia en primera ronda con el 48,3 % de los votos, seguida por Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33,44 %.

De los restantes 18 candidatos inscritos, ninguno alcanzó el 5 % de los votos.

Politóloga de formación, Fernández se desempeñó previamente como ministra de la Presidencia y de Planificación en el actual Gobierno costarricense. Durante la campaña electoral se presentó como la “heredera” política del presidente saliente, Rodrigo Chaves, lo que marcó buena parte de su discurso y propuestas.

El pasado domingo, en su discurso de la victoria, la presidenta electa anunció un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación".

En Costa Rica se conoce como segunda república a los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.