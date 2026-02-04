Birmania y Rusia firman un acuerdo de cooperación militar durante visita de delegado ruso

El pacto, del que no trascendieron abundantes detalles, fue sellado por Osmakov y su par Aung Myo Thant tras una reunión del primero con el líder de la cartera birmana, Maung Maung Aye, señaló la junta militar que detenta el poder en Birmania desde el golpe de Estado de 2021, sublevación que aisló el país de la comunidad internacional.

"Durante la reunión, (Osmakov y Aye) debatieron maneras de fortalecer la cooperación en materia de defensa entre ambos ministerios. Además, intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación en tecnología militar, entrenamiento y ejercicios militares entre ambos Ejércitos", explicó el Ministerio de Defensa birmano.

Moscú, junto con Pekín y Minsk, es uno de los escasos socios de la junta militar que encabeza Min Aung Hlaing, a la cual suministra armas (muchos de los cazas con los que el Ejército bombardea a la población proceden de Rusia) y apoyo diplomático.

El Kremlin ha sido de los pocos gobiernos que han reconocido las elecciones que la junta birmana celebró por fases entre finales de diciembre y mediados de enero, consideradas por los analistas un intento de los militares por legitimar su poder, al tener lugar sin representación de la oposición prodemocrática, con la exlíder y nobel de la paz Aung San Suu Kyi encarcelada desde el golpe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Las fuerzas patrióticas (de Birmania), centradas en la reconciliación nacional y la estabilización de la situación política interna, así como en el desarrollo económico en estrecha cooperación con socios extranjeros, incluida Rusia, recibieron una mayoría absoluta en el cuerpo legislativo", dijo el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigu, a la agencia de noticias TASS la víspera, cuando fue firmado el acuerdo militar 2026-2030.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Min Aung Hlaing se reunió en marzo del pasado año en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien trasladó su convicción de que la "victoria" en la guerra de Ucrania "será rusa", e hizo un paralelismo con la situación en Birmania, donde dijo que "grupos políticos buscan desestabilizar" la situación.

Poco más de dos meses después, Rusia fue también escenario de un encuentro entre el general golpista y el presidente chino, Xi Jinping, en los márgenes de la celebración del Día de la Victoria en Rusia.

El golpe de Estado en Birmania sumió al país en una grave crisis política y social, con enfrentamientos violentos entre las fuerzas de la junta y sus opositores y un recrudecimiento de la represión contra la disidencia.