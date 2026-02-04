Brasil financia la construcción de una fábrica de sistemas de almacenaje de energía

Según el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la financiación garantizará la construcción en la sureña ciudad de Itajaí de la "mayor y más moderna" fábrica de sistemas de almacenamiento de energía en batería (BESS, por sus siglas en inglés) de Brasil.

Estos equipos tienen la capacidad de regularizar el abastecimiento y almacenar la energía producida por fuentes renovables, como la solar y la eólica, para inyectarla al sistema de interconexión eléctrica cuando sea necesario.

Con el crédito, el banco de fomento busca apoyar la producción de equipos que permitan resolver uno de los mayores desafíos del sistema eléctrico de Brasil, en donde las generadoras tienen que suspender su producción en algunos momentos por exceso de oferta.

El problema afecta principalmente a las generadoras eólicas y solares, obligadas a suspender operaciones cuando la oferta supera la demanda, pero cuya producción no es continua y hace falta cuando el consumo alcanza momentos picos.

La construcción de la fábrica se produce en momentos en que el Gobierno prepara una licitación para contratar empresas que ofrezcan este tipo de baterías.

El préstamos aprobado por el BNDES es el primero de una línea especial de crédito creada por el banco para financiar planes de negocios para inversiones en transición energética y descarbonización.

"El proyecto tiene importancia estratégica para Brasil y es un nuevo paso importante en la agenda de descarbonización porque contribuye a reforzar la seguridad energética y a la expansión de las fuentes renovables", afirmó el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante.

WEG planea iniciar las obras de construcción en las próximas semanas y prevé que la fábrica iniciará operaciones en 2027.

La nueva planta ampliará la capacidad de producción de sistemas BESS de WEB a hasta 2 gigavatios por hora (GWh) al año, ya que le permite producir 400 sistemas de 5 megavatios por hora (MWh).

WEG, mayor fabricante de equipos eléctricos y electrónicos, motores y generadores de Brasil, tiene plantas en 18 países y presencia comercial en 135.