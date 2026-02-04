Campaña global de vacunación del cólera se reanuda tras 3 años de parón por falta de dosis

"La escasez global de vacunas nos forzó a un ciclo de reacción a los brotes de cólera en vez de prevenirlos", destacó en un comunicado conjunto de las tres organizaciones el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Debido a la escasez solo se distribuía una dosis de la vacuna por persona, suficiente para proteger durante seis meses, aunque dos dosis pueden alargar la inmunización hasta los tres años.

Las existencias de la vacuna oral contra el cólera se han duplicado entre 2022 y 2025, pasando de 35 millones de dosis a casi 70 millones, lo que permitirá reanudar la vacunación preventiva con 20 millones de vacunas.

Esta vacunación comenzará en Mozambique, República Democrática del Congo y Bangladés.

En Mozambique esta campaña se produce tras las inundaciones que han afectado al centro y sur del país. lo que ha dañado las redes hídricas y afectado a los sistemas de salud, provocando un brote de cólera.

"La vacunación preventiva contra el cólera (...) debe ir de la mano de otros esfuerzos, incluido un mejor acceso al agua potable y al saneamiento básico", apuntó la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

Estas vacunas están financiadas por GAVI y serán distribuidas por UNICEF.

El cólera se puede contagiar a través del agua y la comida, causando diarrea, deshidratación e incluso la muerte, si no se trata rápidamente.

El año pasado, la OMS registró más de 600.000 casos de cólera y casi 7.600 muertes en 33 países, tras un aumento sostenido de las cifras desde 2021.