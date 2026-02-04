Capitanes y 'Goat' se unen en cines y pistas para enseñar baloncesto a niños mexicanos

"Es un orgullo y privilegio que la producción de 'Goat' se haya fijado en nosotros. Hay muchas similitudes entre los valores de la película y Capitanes, la humildad, trabajar en equipo. No importa lo pequeño que seas, nunca dejes de soñar en grande", explicó este martes el presidente del equipo, Carlos Tostado.

Según el directivo, el equipo estrenará una camiseta especial en colaboración con la cinta, y además durante toda la temporada se podrá participar en pequeños minijuegos relacionados con el deporte en el Arena CDMX, el pabellón en el que compite el equipo mexicano, único representante latinoamericano en la NBA G-League.

'La cabra que cambió el juego Goat' se estrena el próximo 12 de febrero en salas de todo el mundo y sigue la historia de Will Cabrera, una cabra que a pesar de su pequeño tamaño intentará convertirse en estrella del rugibol, enfrentándose a animales de la talla de panteras, jirafas o rinocerontes.

Junto al presidente de la franquicia, se encontraba el comentarista de NBA Charlie Cancino, quien doblará en el filme a un murciélago narrador de partidos de rugibol, el deporte ficticio similar al baloncesto al que juegan los protagonistas.

"Como comentaristas sabemos lo que el basquet impacta en nuestro país y en el mundo. El objetivo es inspirar a la siguiente generación y los más jóvenes. La película está producida por (Stephen) Curry, unos de los mejores tiradores de la historia y para muchos el auténtico Goat", añadió Cancino.

Además de jugadores del equipo y el comentarista, también se encontraba el actor de doblaje Emmanuel Bernal, conocido en México por haber doblados a personajes de series de animación como Naruto o a Tiburón en 'Tipos malos' (2022).

"Es un gran proyecto con el que los pequeñitos, así como yo se van a sentir muy identificados. Me gustó mucho el personaje. Yo también peleé mucho para llegar a donde estoy en el doblaje. Estoy en nombre de todos los que doblan y muchas veces no tenemos rostro. Día a día nos dedicamos a esto y lo hacemos con gusto", explicó el artista.

Bernal confesó no haber podido contener las lágrimas mientras trabajaba en algunas de las escenas, de las que solo pudieron ver los bocetos de la película, y para la que esta vez si les permitieron tropicalizar el proyecto con chistes mexicanos, un complemento fundamental para las cintas que llegan al país después de la polémica con Shrek 5 y la primera intención de DreamWorks de no permitir al actor Eugenio Derbez y compañía doblar a su gusto esta entrega como en anteriores partes.

A falta de solo unos meses para el comienzo de la Copa del Mundo de fútbol que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, Tostado recalcó las dificultades para llegar a acuerdos comerciales en este 2026 en un deporte con menor presencia en el país como el baloncesto y además, recalcó que los Capitanes también son un conjunto que realiza proezas como "viajar y cruzar la frontera todas las semanas con Estados Unidos".

Tras el evento de presentación de la película, Capitanes de la Ciudad de México se enfrenta al Rip City, el equipo satélite de los Portland Trail Blazers en la G League en un encuentro oficial de la liga menor de baloncesto estadounidense.