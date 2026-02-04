Chaves nombra a Fernández ministra de presidencia para agilizar transición en Costa Rica

"Comunico que el día de hoy he nombrado a doña Laura como ministra de la Presidencia, que mejor muestra de que estamos comprometidos en trabajar juntos a una transición, sin baches, sin costuras y sin huecos, una transición efectiva. Como ministra va a ser la coordinadora del gabinete que va a poder revisar conmigo los programas que están en ejecución", afirmó Chaves durante una conferencia de prensa semanal.

El traspaso de poderes, que será el próximo 8 de mayo, será una transición "sin atrasos ni impedimentos", confirmó Chaves.

Fernández fue ministra de Planificación y de la Presidencia del actual Gobierno de Chaves, hasta que dejó su cargo para iniciar la campaña por la silla presidencial. La presidenta electa se ha proclamado "heredera" de Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

"Regreso son una inmensa alegría, es volver a mi casa y regreso como presidenta electa pero también como ministra, lo cual, me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chaves, con quien ya hice equipo (...) Hoy además es un día dichoso, porque más allá de cualquier ego y vanidad, mi deseo genuino es de ponerme a trabajar ya", destacó Fernández.

El mandatario Chaves también aprovechó el momento para felicitarla por el "triunfo contundente" y afirmó que Fernández "goza de su absoluta confianza".

"Es una gran alegría en el corazón recibirla hoy de vuelta a la que fue su casa por tres años. Bienvenida y felicitaciones por el triunfo contundente que le dio el pueblo y los dueños de esta patria. Para mí es claro que el pueblo votó un mensaje absolutamente transparente que quieren que la transformación de este país continúe y se consolide. El pueblo escogió seguir con el camino que iniciamos", puntualizó Chaves.

Fernández, casada y madre de una niña, ha prometido continuar proyectos del Gobierno de Chaves como la construcción de una mega cárcel inspirada en el modelo salvadoreño, así como la iniciativa Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas; una marina en el Caribe, algunas carreteras estratégicos y la ampliación de puertos y aeropuertos.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.