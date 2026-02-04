Competencia de Italia multa a Edreams con 9 millones de euros por prácticas engañosas

"La agencia de viajes en línea utilizó estrategias de diseño engañosas y técnicas manipuladoras, conocidas como patrones oscuros, para describir los supuestos beneficios de la suscripción 'Prime' y presionar a los consumidores a registrarse y mantener su abono", explicó el organismo.

Por ello, impuso una multa de 9 millones de euros a Vacaciones eDreams SL, eDreams International Network SL y eDreams Srl "por dos prácticas comerciales desleales distintas que provocan persuasión visual y emocional en el entorno digital, a través de los denominados patrones oscuros", interfaz de usuario que ha sido cuidadosamente diseñada para engañar a los usuarios para que hagan cosas que no querrían hacer).

El organismo de la Competencia italiana determinó "que las empresas, al ofrecer vuelos y alojamiento a través de sus sitios web y aplicaciones, utilizaban información engañosa y técnicas de influencia indebida, incluyendo estrategias de manipulación, para inducir a los consumidores a suscribirse a Prime, a veces sin saberlo".

"Para ello, eDreams presentó su oferta Prime proporcionando información ambigua sobre las características y beneficios de la suscripción, aprovechando la presión del tiempo y técnicas de escasez artificial para acelerar la decisión de compra e incitar a los consumidores a suscribirse a Prime", agregó.

Además, añadieron "se tergiversó el importe real de los descuentos resultantes de la suscripción, y la existencia de diferencias de precio basadas en la ruta de llegada (directa o a través de metabuscadores ) a eDreams, o en el estado de la membresía Prime del consumidor, se presentó de forma poco transparente".

Y destacaron que, de esta manera, "la libertad de elección del consumidor también se vio comprometida porque eDreams preseleccionó la versión más cara de la suscripción, es decir, Prime Plus, y porque a los usuarios que no cumplieron los requisitos para el período de prueba gratuito del servicio, después de haber sido persuadidos a participar en la prueba, se les cobró inmediatamente el precio de la suscripción anual, sin previo aviso adecuado".

La Autoridad también determinó que las empresas obstaculizaron el derecho de desistimiento de los consumidores, tanto antes del vencimiento del periodo de prueba como durante el periodo de suscripción Prime, mediante estrategias de retención implementadas a través del servicio de atención al cliente.