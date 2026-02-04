Condenan en Rusia a 6 años a humorista por bromear sobre Jesús y persona con discapacidad

Ostanin, de 29 años, fue acusado de instigar odio y animadversión contra otras personas y herir los sentimientos de los creyentes ortodoxos, cargos contemplados por el código penal ruso, según informó el portal Mediazona.

El tribunal Meshanski de Moscú también impuso al condenado una multa de 300.000 rublos (3.915 dólares).

"No, no lo entiendo", dijo desde el habitáculo acristalado Ostanin, cuando el juez le preguntó si entendía el alcance del fallo.

Al intervenir ante el tribunal el lunes en lo que en Rusia se llama 'la última palabra', Ostanin rechazó todos los cargos y proclamó su inocencia, aunque pidió disculpas si sus bromas reproducidas en las redes sociales hirieron la sensibilidad de alguna persona.

"No fue intencionado ni deliberado", afirmó.

Además, denunció haber recibido una paliza en un bosque cuando fue detenido, al intentar cruzar la frontera, por las fuerzas de seguridad bielorrusas en marzo de 2025, que le habrían amenazado de muerte y roto una vértebra.

Ostanin, que ha sido incluido en la lista de extremistas y terroristas, no pudo comunicarse con su familia durante nueve meses en la prisión preventiva en la que esperó el juicio.

"Deseo que nadie se tope con una arbitrariedad legal tan cruel como la que yo me he encontrado", dijo y cuestionó el origen y motivos de los delatores y testigos de la acusación.

Al respecto, su abogado se preguntó si los delatores disfrutan buscando en las redes sociales motivos para denunciar a otras personas, en su mayoría críticas con la política, la guerra o la moral del Kremlin.

Según la defensa del humorista, "los chistes no tienen como fin causar daño o alguna clase de amenaza", por lo que la acusación carece de sentido.

El fiscal, que había pedido cinco años y once meses de prisión para Ostanin, consideró agravante el hecho de que esos crímenes fueran cometidos como parte de una organización criminal, mientras los atenuantes son los problemas crónicos de salud del acusado y su labor humanitaria.

En respuesta, Ostanin insiste en que las bromas de las que se le acusa las ideó y las escenificó él solo, sin ayuda de una tercera persona.

Según la defensa, la persona con discapacidad sobre la que bromeó Ostanin nunca combatió en Ucrania, como denunciaron organizaciones ultranacionalistas en un primer momento, sino que se gana la vida desde hace años pidiendo limosna en el metro.

El cómico hizo esa broma en diciembre de 2024 en un club en el centro de Moscú, tras lo que fue acusado por una organización cercana al Kremlin (La llamada del pueblo) de reírse de un soldado "que perdió las piernas en la guerra".

Durante el juicio se personaron también varias personas que denunciaron que el artista se burló de Jesucristo durante una actuación. Desde la 'misa punk' de Pussy Riot hace más de diez años en Rusia se castiga con pena de cárcel herir los sentimientos de los creyentes, en virtud del artículo 148 del código penal.

"Yo sólo informé a la gente ¿Y sabes qué hicieron? Me crucificaron", dijo Ostanin, una broma que se puede ver en YouTube.

Los humoristas reconocen que desde el comienzo de la guerra en Ucrania está prohibido bromear sobre el gobierno, la religión y la guerra. A esto habría que sumar otro tabú: hacer cualquier mención a la comunidad LGBT, considerada desde hace años extremista en este país.