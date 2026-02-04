Crece a casi 25.000 el número de delitos informáticos en 2025 en Rusia, según Interior

"En 2025 los agentes de las dependencias del Ministerio de Interior detectaron casi 25.000 delitos informáticos en la esfera de la economía", aseveró en una entrevista con la agencia rusa TASS.

El funcionario puntualizó que el activo desarrollo de las tecnologías informáticas en el sector de las finanzas es una tendencia a nivel mundial, dentro de la que Rusia ocupa posiciones de liderazgo.

"A consecuencia de esto, la digitalización ofrece a los delincuentes nuevas posibilidades para cometer delitos", señaló.

Según puntualizó, se trata de una tendencia al alza, ya que en 2021 fueron detectados más de 17.000 delitos, un indicador que superó la cifra de 23.000 para 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lamentó que las modernas herramientas financieras pueden ser también utilizadas para actividades ilegales, en las que las divisas digitales se utilizan para transacciones criminales, incluyendo los ingresos ilegales de las actividades de corrupción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que en 2025 la corrupción en Rusia provocó pérdidas por 16.000 millones de rublos (191 millones de dólares).

"Las unidades de seguridad económica detectaron más de 20.000 delitos de este tipo, lo que significó un incremento del 10 % respecto al año anterior", dijo.