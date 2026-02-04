'De noche', de Todd Haynes, iniciará su rodaje en marzo con Pedro Pascal como protagonista

MK2 Films, la productora independiente francesa responsable de 'Sentimental Value' de Joachim Trier y 'The Secret Agent' de Kleber Mendonça Filho, financia la película y se encarga de sus ventas internacionales.

'De noche' narra la apasionada e inesperada historia de amor entre un policía (Pascal) y un profesor (Ramírez) en Los Ángeles en la década de 1930. Ambos se convierten en el blanco de la maquinaria política corrupta de la ciudad y se ven obligados a huir a México, donde se rodará la película.

"Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una época —muy relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global. Surge como un testimonio de los inexplicables poderes del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes”, señala Haynes a Variety.

Haynes cuenta con títulos como 'Carol', 'May December' o 'Far from Heaven'.

