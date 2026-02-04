Decomisan 200 kilos de droga y detienen a 10 personas en zona andina de Ecuador

La droga estaba en una finca y en un vehículo dentro de la misma propiedad, indicó al señalar que la banda desarticulada se dedicaba al secuestro, tráfico de drogas y armas.

No se ha revelado el tipo de droga incautada, pero en las fotografías publicadas por el ministro se aprecian paquetes tipo ladrillo envueltos en plástico como suele estar empaquetada la cocaína hallada en otros operativos.

Tres de los 10 sujetos detenidos en el municipio de Guano tenían antecedentes por asesinato, robo y tráfico de drogas, apuntó el ministro.

Además de la droga, en el operativo se incautaron cinco vehículos, una pistola y un tolete, entre otros artículos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.