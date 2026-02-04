Detienen en San Petersburgo a un hombre que llevaba un gorro con el tridente ucraniano

Según el portal Fontanka.ru, la imagen del pasajero del metro fue publicada en la red social VKontakte, donde la vieron unos empleados del Centro de Lucha contra el Extremismo.
El atuendo del hombre llamó la atención de los órganos de seguridad, que no tardaron en localizar al pasajero.
Según las autoridades, el tridente -emblema nacional del Estado ucraniano siempre que el país ha sido independiente- en el gorro infringe la prohibición de mostrar en público símbolos o atributos extremistas.
El propio infractor no reconoció su culpa y dijo desconocer las leyes que prohibían mostrar el tridente ucraniano, que incluyó en su vestimenta para "destacar sus raíces etnoculturales".
No obstante, el tribunal decidió imponer al hombre un arresto de 10 días y ordenó confiscar el gorro.