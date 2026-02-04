Diosdado Cabello dice que el chavismo es el único que garantiza la paz en Venezuela

"Hoy, lo sabe el mundo entero, los únicos que garantizan la paz de este país somos nosotros, el pueblo chavista", afirmó en un acto con motivo del 34 aniversario del fallido golpe de Estado encabezado en 1992 por el entonces teniente coronel Hugo Chávez.

Según Cabello, el país vive un "momento muy complicado" que exige a "todos subir los niveles de conciencia" y que haya "máxima unidad de las fuerzas revolucionarias".

El ataque estadounidense del pasado 3 de enero en suelo venezolano, cuando fueron capturados Maduro y Flores, fue "artero y vil", dijo el ministro, para quien Maduro fue "secuestrado" y "hoy es prisionero de guerra".

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseveró que, pese a todo, su país "está de pie" y "jamás" arrodillado, a la vez que señaló que el "enemigo histórico es el mismo" y "está ahí, con sus distintas formas", sin especificar a quién se refería.

Cabello dijo también que hay que "tener la inteligencia para actuar y tomar las decisiones adecuadas que, a veces, son incómodas, pero -insistió- hay que tomarlas y seguir avanzando".

A su juicio, pasarán dos siglos y "el pueblo y el mundo seguirán hablando" de Chávez.

El acto se celebró en el Cuartel de la Montaña, en Caracas, donde se encuentra el mausoleo del fallecido presidente (1999-2013).

Posteriormente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo en el lugar que el legado de Chávez "muy difícilmente podrá desvanecerse, aun con los cambios geopolíticos y las nuevas realidades".

"La huella de Hugo Chávez en el país, en la vida política y social de Venezuela y, particularmente, en el corazón de la Fuerza Armada, es indeleble", expresó.

El chavismo conmemora este '4F' un mes después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a la primera dama en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

Desde entonces, Venezuela, con Rodríguez al frente, ha tenido acercamientos con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que envió a la embajadora Laura Dogu a Caracas para reabrir la misión diplomática de EE.UU., cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones, mientras que Caracas designó al excanciller Félix Plasencia como su representante en Washington.