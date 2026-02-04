Doce israelíes acusados de una red de contrabando a Gaza que operaba desde verano

En un comunicado, la Fiscalía informa de que ha presentado al Tribunal del Distrito de Beersheba (sur de Israel) los dos primeros escritos de acusación contra esta trama, en la que también está siendo investigado un hermano del jefe del servicio de inteligencia interior israelí (Shin Bet), David Zini.

Por el momento, doce hombres entre 30 y 55 años, algunos de ellos reservistas del Ejército israelí, están acusados por delito fiscal, aceptar o ofrecer sobornos, contrabando con fines terroristas y ayudar al enemigo en tiempo de guerra.

La Fiscalía les atribuye estos dos últimos delitos al considerar que "​​cometieron sus actos conscientes de la posibilidad de que los bienes prohibidos llegaran a la organización Hamás", a la que Israel acusa sin pruebas verificadas de hacerse con la ayuda que llega a Gaza.

Actuaron, según la Fiscalía, lucrándose de introducir bienes en Gaza desde el verano de 2005, cuando se declaró una hambruna en el norte del enclave por el bloqueo total de Israel a la entrada de todo tipo de ayuda, que duró casi tres meses.

La banda siguió haciéndolo durante el alto el fuego vigente desde el pasado 10 de octubre, mientras Israel sigue restringiendo la entrada de ayuda humanitaria y todo tipo de bienes, según denuncian las organizaciones internacionales y el gobierno gazatí de Hamás.

Según los escritos de acusación, introdujeron en Gaza bienes por valor de millones de séqueles mientras Gaza aún estaba bajo la ofensiva israelí, había sido declarada zona militar cerrada y "las fuerzas de seguridad solo permitían la entrada para fines operativos".

"Un importante producto ilícito introducido de contrabando en la Franja es el tabaco y los cigarrillos", dice la Fiscalía, que asegura que estos productos "han aportado a Hamás cientos de millones de séqueles desde el comienzo de la guerra".

Algunos de los acusados actuaron "aprovechando las deficiencias de los cruces fronterizos" haciéndose pasar por militares y pagaban a otros acusados que estaban en esos momentos sirviendo en el Ejército, imputados por aceptar sobornos.

Al hermano del jefe de los servicios de inteligencia Benzalel Zini, que no figura acusado por la Fiscalía pero sí está siendo investigado, se le imputa haber recibido un soborno mientras servía como militar en un equipo que autorizaba el paso de convoyes a Gaza, así como haber transportado él mismo cigarrillos en su coche a la Franja.

La Fiscalía informa en su nota de que se espera que se presenten acusaciones adicionales en los próximos días.