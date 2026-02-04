EAU confía en que la reunión trilateral Ucrania-Rusia-EEUU avance para resolver la crisis

El Cairo, 4 feb (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) mostró este miércoles su confianza en la segunda ronda de contactos trilaterales Ucrania-Rusia-EE.UU., que comenzó en esta jornada en la capital emiratí, Abu Dabi, para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev y avanzar hacia un nuevo escenario político.