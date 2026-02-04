Ecuador apuesta por la ciencia ciudadana para estudiar la biodiversidad en un parque

La iniciativa se desarrolla este miércoles y jueves en los siete Hábitats Ecológicos Urbanos (HEU) implementados en el parque, con el objetivo de que técnicos, familias y vecinos del sector participen en recorridos guiados para identificar flora y fauna nativa mediante la aplicación móvil iNaturalist, que permite fotografiar, monitorear y compartir información sobre biodiversidad a escala global.

Los hábitats, según informó la Alcaldía de Quito el pasado julio, fueron implementados mediante la siembra de vegetación nativa y ornamental en zonas de alta circulación, con el fin de crear refugios para aves, insectos y polinizadores, mejorar el microclima y fortalecer la conectividad ecológica en un entorno urbano.

De acuerdo con datos del Jardín Botánico, desde la implementación de estos hábitats se registró una presencia sostenida de aves, insectos polinizadores, hongos y flora nativa, lo que evidencia una recuperación de la biodiversidad en este espacio urbano.

El monitoreo comparativo señaló que la presencia de fauna y hongos en estas áreas es al menos cinco veces mayor que antes de la intervención, con registros de especies como abejas, colibríes, gorriones y hongos del suelo, considerados indicadores de un ecosistema más saludable.

En total, los hábitats albergan 5.900 plantas de 40 especies, seleccionadas bajo criterios ecológicos, funcionales y paisajísticos.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Municipalidad, en el marco de la XV Convocatoria de Fondos Concursables, mediante el cofinanciamiento del Fondo Ambiental de Quito, y busca consolidar al Parque Bicentenario como un referente de conservación de la biodiversidad en entornos urbanos.