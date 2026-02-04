Ecuador y EE.UU. firman acuerdo para el suministro de minerales críticos y tierras raradas

Según la Cancillería de Ecuador, la ministra Gabriela Sommerfeld participó en el foro convocado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que reunió a autoridades de 54 países para abordar la seguridad del suministro y la resiliencia de las cadenas de valor.

En el marco del encuentro, Ecuador y Estados Unidos firmaron el 'Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras' que busca "fortalecer y diversificar las cadenas de suministro mediante cooperación".

La Cancillería destacó que los minerales críticos son esenciales para industrias estratégicas del siglo XXI y para avanzar en la transición energética, la digitalización y la inteligencia artificial.

Además, Ecuador valoró la inclusión de "medidas de transparencia y la puesta en marcha de sistemas de trazabilidad e intercambio de información" para combatir la minería ilegal, considerada por el Gobierno como una prioridad de seguridad nacional.

