EEUU apoya al primer ministro de Haití ante el fin del mandato del Consejo de Transición

Asimismo, la embajada estadounidense también informó, en un mensaje anterior, de la llegada de embarcaciones militares, concretamente el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence, como parte de la Operación Lanza del Sur.

"Su presencia refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su alianza y su apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero", indicó la embajada.

Este hecho se produce a falta de unos días para que expire, el 7 de febrero, el mandato del CPT.

El pasado 25 de enero el Departamento de Estado de los EE.UU. anunció la revocación de visados a dos miembros del (CPT), así como a sus familiares, por su presunta implicación con "pandillas y otras organizaciones criminales" en el país caribeño.

Días antes el CPT informó del inicio de un proceso para cambiar al actual primer ministro, Fils-Aimé, y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días.

Anteriormente, los Estados Unidos se habían mostrado contrarios a esta idea, puesto que estimaban que modificar la composición del Gobierno haitiano sería considerado un acto que socava los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad básicas en el país, según indicó el 23 de enero el subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU., Christopher Landau.

Haití vive una crisis política y social severa, según la oficina de la ONU para el país caribeño al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en el país en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.