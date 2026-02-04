EEUU califica de productivas las negociaciones con Ucrania y Rusia, que seguirán el jueves

"Las conversaciones de hoy entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia fueron productivas y continuarán mañana por la mañana", declararon a EFE fuentes de la Administración de Donald Trump.

El negociador ucraniano Rustem Umérov calificó también en su cuenta de Telegram de "sustancial y productivo" el encuentro con estadounidenses y rusos.

"El trabajo ha sido sustancial y productivo, orientado a pasos concretos y a decisiones prácticas", dijo Umérov en su cuenta de Telegram.

Por parte de Estados Unidos, participaron el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el asesor Josh Gruenbaum; el general Alex Grynkewich y el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta es la segunda ronda de conversaciones a tres bandas, tras las celebradas el mes pasado, que supusieron las primeras negociaciones directas y públicas entre Kiev y Moscú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump auguró el lunes que pronto habrá "buenas noticias" sobre ese conflicto: "Nos está yendo muy bien con Ucrania y Rusia. Es la primera vez que lo digo. Creo que vamos a tener buenas noticias", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.