El 52 % de los estadounidenses piensa que Trump ha "empeorado" la economía, según encuesta

El sondeo reveló que solo el 28 % de la población piensa que las medidas de Trump han "mejorado" la economía desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, mientras el 19 % considera que "no han tenido mucho efecto".
En particular, 60 % de los estadounidenses desaprueban la subida de aranceles, incluyendo el 39 % que "fuertemente" los rechazan, mientras solo un 37 % avala estos impuestos a las importaciones.
El 51 % de los encuestados previó un impacto "mayormente negativo" en el país por estos gravámenes y un 52 % piensa que impactará de forma negativa a su economía personal y su familia.
En contraste, solo uno de cada cuatro, el 25 %, anticipó un efecto "mayormente positivo" en la economía nacional, y menos de la quinta parte de la población, el 19 %, opinó lo mismo para su economía personal y familiar.
Por otro lado, casi tres cuartas partes de los estadounidenses, el 72 %, califican de "regular" o "pobre" la economía nacional, mientras que solo el 28 % la considera "excelente" o "buena".
La mayor inquietud de los habitantes de Estados Unidos es el costo de la salud, pues más de siete de cada 10 adultos, el 71 %, expresaron estar "muy preocupados" por este rubro.
Dos tercios de los adultos, el 66 %, manifestaron "mucha preocupación" por el precio de la comida y los bienes de consumo, al igual que 62 % por los costos de la vivienda y 51 % por los de la electricidad.
El 45 % también señaló "mucha preocupación" por los empleos, el 34 % por el precio de la gasolina y el 20 % por el mercado de valores.
Casi cuatro de cada 10 estadounidenses, el 38 %, temen que las condiciones económicas empeoren dentro de un año, aunque 31 % confían en que sean mejores y el 30 % dicen que serán igual que ahora.
Pese a estos datos, el Pew Research Center indicó que los republicanos expresan su mejor valoración de la economía desde que Trump volvió a la Casa Blanca, pues el 49 % de ellos la evalúan de forma positiva y el 57 % de estos votantes esperan que la economía mejore dentro de un año.
El sondeo se realizó por teléfono y en línea del 20 al 26 de enero a 8.512 adultos, con un margen de error de 1,4 % y un nivel de confianza del 95 %.
Otra parte de la misma encuesta reveló la semana pasada que la aprobación de Trump cayó al 37 %, su menor nivel en la medición del Pew Research Center.