El banco brasileño Itaú gana casi 9.000 millones de dólares en 2025, un 13,5 % más

La entidad financiera atribuyó el resultado al crecimiento de la cartera de crédito y de sus ingresos por prestación de servicios y seguros, según el balance financiero remitido al mercado.

"Entregamos resultados consistentes en 2025 con disciplina de riesgo, solidez y una gobernanza robusta", dijo el CEO de Itaú, Milton Maluhy Filho, citado en un comunicado.

Solo en el cuarto trimestre del año pasado, Itaú ganó 11.900 millones de reales (2.270 millones de dólares), lo que supone una subida de alrededor del 13 % con respecto al mismo periodo de 2024.

La facturación del banco aumentó un 9,1 % anual, hasta los 184.400 millones de reales (35.200 millones de dólares).

Entre octubre y diciembre pasados, los ingresos escalaron casi un 8 % en la comparación con los mismos meses del año anterior y un 2,1 % frente al tercer trimestre de 2025.

Según el informe, la rentabilidad sobre el patrimonio neto se situó en 2025 en el 23,4 %, frente al 22,2 % de 2024.

El crecimiento de la cartera total de crédito fue del 6,0 % en comparación con el año anterior, sumando 1,49 billones de reales (284.500 millones de dólares al cambio de hoy).

El aumento de la cartera de crédito en Brasil fue del 6,6 % y se produjo en todos los segmentos: 6,6 % en personas físicas, 8,7 % en micro, pequeñas y medianas empresas, y 5,2 % en grandes empresas.

La cartera en el resto de América Latina creció un 3,2 %, porcentaje que se vio limitado por la variación cambiaria durante el periodo.

Itaú señaló además que su índice de morosidad en operaciones vencidas hace más de 90 días se mantuvo estable, ya que se redujo apenas una décima, pasando del 2,0 % al cierre de 2024 al 1,9 % en diciembre de 2025.

Para 2026, el banco prevé un crecimiento de su cartera de crédito total de entre el 5,5 % y el 9,5 %, y un comportamiento similar de sus ingresos por servicios y seguros, al proyectar también una subida que sitúa entre el 5,0 % y el 9,0 %.