El barril de Brent sube un 3,18 %, hasta 69,47 dólares, ante la tensión de EEUU e Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 2,14 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando acabó en 67,33 dólares.

El Brent reaccionó al alza tras conocerse el estancamiento de los contactos entre Estados Unidos e Irán para iniciar negociaciones nucleares, lo cual había reavivado el temor a un posible corte del suministro de petróleo en Oriente Medio.

Poco antes del cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, Irán anunció que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán.

El mercado, que venía de una tendencia bajista a lo largo de la semana por la desescalada de la tensión, había vuelto a subir este miércoles ante la posibilidad de que Estados Unidos optase por una vía de presión militar tras el rechazo inicial de Teherán a las condiciones del nuevo encuentro nuclear.

Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en que las negociaciones con Irán para un acuerdo nuclear deben incluir también la limitación del programa iraní de misiles balísticos, algo que Teherán rechaza.

Además, según analistas, este repunte, con mayor incidencia en Estados Unidos, se ha visto reforzado por la publicación caída de las reservas de crudo en el país norteamericano, que ha servido de aliciente para la subida del día.

Pese al avance, los expertos advierten de que la tendencia a largo plazo sigue marcada por el exceso de oferta estructural y la decisión de la alianza OPEP+ de mantener estables sus niveles de producción.