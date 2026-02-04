El DAX 40 cae un 0,72 % ante la preocupación por la inteligencia

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,72 % en 24.603,04 puntos.

El índice de la actividad del sector servicios de Alemania bajó en enero hasta 52,4 puntos, desde los 52,7 puntos en diciembre y los 53,3 puntos del primer cálculo, según S&P Global.

Los inversores temen que la inteligencia artificial erosione modelos de negocio tradicionales basados en el software.

Por ello, en Fráncfort, como en el resto de Europa, cayeron en bolsa empresas que ofrecen software como servicio después de que la estadounidense Anthropic, competidora de OpenAI, presentara el martes un enchufe legal (plug-in) para su servicio de inteligencia artificial Claude que apoya tareas de empresas y afecta a muchos productos de software actuales.

El mercado empieza a descontar que la IA mejora el software y los márgenes de beneficio y por ello el martes ya se produjo una caída de algunas tecnológicas de software de análisis de datos en el Nasdaq de Wall Street.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials perdió un 9,8 %, hasta 213,50 euros, después de que el diario económico alemán "Handelsblatt" informara de que la Unión Europea (UE) va a prolongar los certificados de emisiones gratuitos.

Los inversores habían apostado que Heidelberg Materials sería líder en la producción sin emisiones.

Sin embargo, el distribuidor de químicos Brenntag se disparó un 9,6 %, hasta 56,80 euros, y el grupo químico BASF subió un 5 %, hasta 49,76 euros, por la misma noticia.

La Comisión Europea (CE) quiere emitir durante más tiempo de lo previsto certificados gratuitos de emisiones contaminantes, un importante instrumento para la protección del clima, para descargar a empresas que usan mucha energía para producir, como las químicas, según la información del "Handelsblatt".

El grupo industrial y tecnológico Siemens cedió un 7,2 %, hasta 242 euros, debido a su exposición al negocio con software, que se verá afectado por la inteligencia artificial.

El portal inmobiliario Scout24 cayó un 5,4 %, hasta 75,35 euros, porque es una empresa que se podría ver afectada por la competencia de la inteligencia artificial.

El productor de software para empresas SAP logró cerrar con una subida de un 0,1 %, hasta 167,20 euros.