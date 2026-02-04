El euro se cambia por encima de 1,18 dólares tras la caída de la inflación en la eurozona

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1804 dólares, frente a los 1,1803 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1820 dólares.

La inflación de la eurozona se redujo en enero, hasta el 1,7 % interanual (2 % el mes anterior), el nivel más bajo desde septiembre de 2024, debido a la caída de los precios de la energía.

La inflación general se modera, pero en el sector servicios se mantiene, por lo que el BCE preferirá esperar y se dejará las opciones abiertas para actuar en los próximos meses.

Además, la subyacente, que excluye la energía, alimentos, alcohol y tabaco porque son más volátiles, bajó en enero hasta el 2,2 % interanual (2,3 % en diciembre de 2025).

La actividad del sector de servicios de la zona del euro en enero fue revisada a la baja.

El índice de la actividad del sector servicios de la zona del euro bajó en enero hasta 51,6 puntos, frente a los 52,4 puntos en diciembre y los 51,9 puntos del primer cálculo, según S&P Global.

"El crecimiento económico de la zona euro se ralentiza de nuevo en enero", debido al sector servicios y pese a la expansión de la producción manufacturera, según S&P Global.

"El Banco Central Europeo no está particularmente preocupado por la inflación en estos momentos, ya que el objetivo de una inflación del 2 % parece haberse alcanzado", considera el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

Sin embargo, añade de la Rubia, "conviene seguir de cerca la inflación del sector servicios, ya que sigue siendo bastante persistente y, si los precios de la energía vuelven a subir, como ocurre actualmente debido al clima frío, la calma podría llegar a su fin rápidamente".

Los miembros del BCE estarán algo preocupados por "el significativo aumento de la inflación de los costes en el sector servicios y el visible incremento de la inflación de los precios de venta", añadió de la Rubia.

El dólar se mantiene estable después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un proyecto de ley que pone fin a un cierre de la Administración federal de dos días.

El sector privado creó 22.000 empleos en EEUU en enero, según datos de ADP, menos de lo previsto.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1799 y 1,1838 dólares.