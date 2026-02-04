El fundador de Telegram carga contra el presidente español en un mensaje a los usuarios

En el mensaje, que ha llegado a los móviles de los usuarios españoles alrededor de las 18 horas(17:00GMT), el empresario ruso ha criticado estas restricciones que, según él, "amenazan vuestras libertades en internet".

El comunicado de Dúrov se basa en un texto en el que expone cuatro señales de "alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad", explicando los peligros que cada una de ellas conlleva.

Primeramente, el fundador de la aplicación ha advertido de que la prohibición de redes sociales para menores de 16 años "establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a una recopilación masiva de datos".

También ha defendido "la responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas", los cuales -según él- se verán forzados a la "sobrecensura".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por último, el empresario ruso ha criticado que, con esta medida, "los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado", al mismo tiempo que se crearán "definiciones vagas de odio", que supondrán "una herramienta para suprimir a la oposición".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente -antes de que sea tarde", ha concluido Dúrov.

Pedro Sánchez anuncio este martes un paquete de cinco medidas entre las que estaba la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años y una advertencia a los directivos de las plataformas digitales sobre responsabilidad penal si no retiraban contenidos ilícitos de sus redes.

Hasta el momento, otras plataformas como como Tik Tok o Meta, preguntadas por EFE en España, no se han pronunciado sobre las medidas de protección de entornos digitales avanzadas por el presidente.

Por otor lado, el mensaje de Dúrov se produce solo unas horas después del cruce de acusaciones de Pedro Sánchez con el magnate mundial, Elon Musk, en el que el fundador de Tesla y actual dueño de la red social X tachó al presidente del Gobierno de ser "el verdadero fascista totalitario".

Pavel Dúrov, fundador de la red social VK y co-fundador, junto a su hermano Nikolái Durov, de la app de mensajería Telegram, fue imputado en agosto de 2024 por la Justicia francesa por doce delitos, entre ellos el de "blanqueo de delitos o delitos cometidos por una banda organizada".