El Gobierno canadiense advierte a sus ciudadanos que "extremen" sus precauciones en Cuba

El Gobierno canadiense también subrayó que Cuba está restringiendo el consumo de electricidad y que se pueden producir "apagones nacionales" que pueden durar más de 24 horas, y que aunque los hoteles cuentan con generadores, la escasez de combustible puede causar problemas en servicios como alimentación, electricidad, agua corriente y agua caliente.

La advertencia puede afectar aún más el flujo de turistas canadienses a Cuba en un momento en el que ya se ha producido una caída de las visitas.

Canadá es la principal fuente de turistas que visitan Cuba. En 2025, unos 754.000 canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12,4 % menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

Pero el Consejo de Turismo de Cuba en Canadá, que promueve las visitas de canadienses a la isla, señaló que la situación en los hoteles y centros turísticos es "normal".

La directora del Consejo de Turismo de Cuba, Gihana Galindo, en declaraciones recogidas por la revista TravelWeek, afirmó que "las operaciones turísticas están avanzando con normalidad, con todos los servicios funcionando como es normal en las áreas turísticas".

"Estamos enormemente agradecidos a nuestros socios y el público canadiense por su continuo apoyo", añadió Galindo.