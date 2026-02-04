El Gobierno de México colaborará si EE.UU. pide apoyo en investigación por caso Epstein

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que una eventual participación de su Gobierno en la investigación relacionada con los archivos del pederasta Jeffrey Epstein dependerá de una solicitud formal de las autoridades de Estados Unidos, ante la aparición de nombres de figuras políticas, empresariales y públicas de distintos países.