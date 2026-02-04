El Gobierno de Milei avanza con la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria

"Estamos conformando lo que vendría a ser una futura Agencia de Seguridad Migratoria", dijo Monteoliva en entrevista con Radio Mitre.

También anunció que el titular de la agencia será Diego Valenzuela, exintendente del partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, quien pasó de las filas del partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) al espacio político del presidente Javier Milei.

Según los datos compartidos por la ministra, 2.403 extranjeros fueron expulsados de Argentina en diciembre y 1.971 en enero, de acuerdo a tres categorías distintas: inadmitidos, deportados y extraditados.

Sin embargo, Monteoliva aseguró que el formato de la futura agencia "es completamente distinto" al del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos.

"No es de persecución de migrantes, acá quienes tienen que estar preocupados son quienes delinquen: homicidas, violadores, terroristas", expresó.

El nuevo ente había sido presentado bajo el nombre de 'Agencia Nacional de Migración' el noviembre pasado, dos semanas después de que Milei traspasa las funciones de control y gestión migratoria del Ministerio del Interior a la cartera de Seguridad.

En ese entonces, fue anunciado por la anterior ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una agencia "con poder de policía" que endurecería los controles y no permitiría "el delito transnacional y la inmigración ilegal".

En mayo de 2025, el Ejecutivo realizó reformas al régimen migratorio argentino que incluyeron restricciones más severas para obtener la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.