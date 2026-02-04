El mercado de seguros crece cerca del 9 % en El Salvador hasta noviembre de 2025

"A noviembre, el mercado de seguros estaba creciendo casi un 9 %, respecto al año anterior", dijo en declaraciones a una radio local y explicó que este dato proviene de la Superintendencia del Sistema Financiero, que retomó las cifras de "todas las aseguradoras".

El presidente de Asesuisa, que opera desde 1969, apuntó sin detallar cifras ni montos que los rubros del marcado que más estaban creciendo son los de vida, accidentes, salud y automóviles.

Bizzarro añadió que "como contraposición, lo que estamos viendo es que la siniestralidad está creciendo apenas un 4 % respecto al 2024".

De acuerdo con un estudio de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), en El Salvador solo el 21 % de la población cuenta con algún tipo de seguro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Nos interesa que la gente entienda que está expuesta a riesgos”, enfatizó Bizzarro en diciembre pasado en entrevista con EFE, al señalar que enfermedades, accidentes, eventos climáticos o pérdidas patrimoniales pueden generar impactos duraderos cuando no existe un respaldo financiero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, insistió que la baja penetración de seguros está vinculada a una cultura de prevención limitada, ya que “muchas personas no ven el seguro como una herramienta de protección, sino como un gasto que se puede postergar”.