El oro mantiene su recuperación y supera los 5.000 dólares por onza

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 7.00 horas (6.00 GMT) de hoy el metal amarillo avanza el 2,27 % y se cambia a 5.059,70 dólares.

El oro cerró ayer con un rebote de casi el 6 %, después de hundirse el lunes casi el 5 % y el pasado viernes el 8,95 %, en la que fue su peor sesión desde el 15 de abril de 2013.

Con el revalorización de las dos últimas jornadas, el oro intenta acercarse a los máximos históricos que alcanzó el pasado 29 de enero de 5.595,47 dólares.

Por su parte, el precio de la plata avanza a esta hora el 2,63 %, hasta los 87,30 dólares.

En la víspera también rebotó más del 7 %, tras caer el lunes cerca de un 5 % y el pasado viernes un 26,36 %, un derrumbe inédito desde que hay registros oficiales, en 1976.

Pese a las alzas de las dos últimas jornadas, la plata está aún lejos del récord del pasado 29 de enero, cuando tocó los 121,65 dólares.

Ambos metales se derrumbaron el pasado viernes tras conocerse que Kevin Warsh será el futuro presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense en sustitución de Jerome Powell.

El analista de XTB Manuel Pinto considera que la volatilidad actual del oro responde más a factores técnicos y de posicionamiento que a un deterioro real de los fundamentales que han impulsado su fuerte revalorización en los últimos meses.

"El aumento sostenido de la deuda pública, los déficits fiscales estructurales y la persistencia de riesgos geopolíticos refuerzan el papel del oro como activo de cobertura estratégica, más allá de movimientos especulativos de corto plazo", añade.