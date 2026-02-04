El papa pide apoyo para los ucranianos ante bombardeos a las infraestructuras energéticas

"Todos apoyemos con nuestras oraciones a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas. Expreso mi gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y otros países, que se esfuerzan por ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío", dijo el papa en el aula Pablo VI ante unas 7.000 personas.

El Ejército ruso lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles un total de 105 drones de larga distancia contra varias regiones de Ucrania, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana.

En la región de Odesa, el gobernador militar informó de daños en infraestructuras críticas no especificadas, en infraestructuras industriales y en infraestructuras civiles.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, afirmó este martes que la propuesta de tregua formulada la semana pasada por el presidente de EE.UU, Donald Trump,. y aceptada por su homólogo ruso, Vladimir Putin, era "muy razonable", pero acusó a Moscú de aprovechar el cese de los ataques para acumular más misiles y drones para lanzar este martes, en el pico del frío invernal en Ucrania, un número "récord" de misiles balísticos que fue dirigido sobre todo a infraestructuras energéticas ucranianas.

