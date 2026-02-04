El Parlamento filipino rechaza la solicitud de juicio político a Marcos por corrupción

Al término de una sesión televisada, casi la totalidad de los legisladores votaron en contra de un posible 'impeachment' contra Marcos Jr., dos días después de haber considerado que la solicitud de este proceso de destitución cumplía con los extremos legales en cuanto a la formalidad.

El gobernante, en el poder desde mediados de 2022 y quien no se ha pronunciado de momento, es acusado de traicionar la confianza pública en un caso de malversación de fondos millonarios para el control de inundaciones, un escándalo que devino en destituciones de altos funcionarios y procesamiento judicial de varios de ellos.

Este caso se ha mantenido en el centro del debate político en el archipiélago, igual que la rivalidad entre el presidente y la vicepresidenta, Sara Duterte, que sobrevivió el año pasado a un impeachment y se enfrenta a otro proceso similar este año.

Un grupo de políticos presentó el lunes ante la Cámara de Representantes dos nuevas solicitudes de 'impeachment' contra Duterte, que vuelve a ser acusada de presunto uso indebido de fondos reservados de inteligencia.

Esta denuncia se mantiene en fase preliminar y requerirá el respaldo del Congreso y del Supremo antes de llamar a Duterte al banquillo.