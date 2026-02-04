El petróleo de Texas sube un 3,1 % tras anuncio de negociaciones nucleares Irán-EE.UU.

Al término de la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI, de referencia en Estados Unidos, para entrega en marzo sumaron 1,93 dólares con respecto al cierre anterior.

Irán anunció que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán, un acontecimiento que se celebrará bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, que ha desplazado una flota militar a aguas cercanas a este país.

Previamente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió en que las negociaciones con Irán para un acuerdo nuclear deben incluir también la limitación del programa de misiles balísticos de la República Islámica, algo que Teherán rechaza.

Los medios estadounidenses indicaban que los planes para las negociaciones pendían de un hilo y también señalaban que el presidente estadounidense, Donald Trump, dirigió hoy al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, el mensaje de que "debería estar muy preocupado", en una entrevista en NBC.

"Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes", informó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en X.

Se trata del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo contra tres instalaciones nucleares iraníes.

En enero, Trump ordenó el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido con un ataque contra Irán si no se alcanza previamente un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

En paralelo, el Gobierno de EE.UU. informó hoy de una nueva caída semanal en las reservas comerciales de crudo, de 3,5 millones de barriles, superior a la esperada.